Paratici confermato dalla Juve: "Se un giorno andrò via, lo saprò io per primo dal presidente"

Il Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, ha commentato così la sua permanenza nella società bianconera prima della sfida contro il Crotone: "Non smetto mai di ringraziare Agnelli e la Juve per tutto quello che mi hanno dato in questi anni. Ho avuto l'onore e il privilegio di lavorare per questo club per 11 anni, vincendo tantissimi titoli. Se arriverà il giorno in cui dovrò lasciare la Juve, lo saprò prima io dal presidente piuttosto che i media", le sue dichiarazioni a DAZN.