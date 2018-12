Paratici: "CR7 voleva solo la Juve. Ecco i segreti della trattativa"

Fonte: sport.sky.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Durante la lunga ed interessante intervista rilasciata a Sky Sport il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha raccontato i giorni ed i passaggi della trattativa che ha portato in bianconero Cristiano Ronaldo: "Con Cristiano è stato abbastanza semplice perché lui aveva in testa di venire alla Juve. Non c’è stato bisogno di convincerlo tanto. Credo intorno al 25 di maggio, dopo la finale di Champions. Lui è stato subito deciso, ha detto “Io, se la Juve c’è, voglio solo la Juve”. Quando ci siamo visti con Mendes, parlando di Cancelo, è nata questa cosa. Lui mi ha detto: “Tu non ci credi, però Cristiano vuole venire alla Juve". Io risposi: “Non è che non ci credo, ma mi sembra difficile riuscire a far quadrare tutto”. Il Presidente è una persona molto presente nella nostra vita quotidiana perché è sempre con noi, o comunque sempre raggiungibile. Ci si può incontrare facilmente. Eravamo in giorni di programmazione, questo non era programmato, ma io gli ho detto: “Ci sarebbe un'opportunità, l’importante è che mi ascolti fino alla fine". Sai, quando ti presenti nel suo ufficio e gli dici che devi comprare Cristiano Ronaldo… è una bella notizia sportiva, ma poi c’è tutta un’altra parte da sistemare. Ma lui capì subito. Credo di averci messo un minuto a capire che lui stava già ragionando in quella direzione. Quando sono uscito dall’ufficio ho subito creduto che potessimo arrivarci. Agnelli mi ha detto: “Fammici pensare un giorno o due”, ma mi ha telefonato dopo 3 ore. Per redigere tutti i contratti ci siamo chiusi in una villa sul Lago Maggiore per un giorno intero con tutti gli avvocati della Juve e del calciatore".