Paratici: "Dybala? Agnelli chiaro. Incontreremo il suo agente, vogliamo farlo di persona"

vedi letture

Raggiunto da Sky prima della partita con l’Atalanta, il ds della Juventus Fabio Paratici ha commentato la situazione legata a Paulo Dybala: “Mi sembra che il presidente abbia esposto chiaramente quale sia la situazione attuale. Con Paulo abbiamo un grande rapporto, abbiamo investito su di lui cinque anni fa acquistandolo dal Palermo quando era molto giovane. Abbiamo investito su di lui come numero 10, gli vogliamo bene perché è un ragazzo eccezionale che gioca sempre per i nostri colori anche quando non è al massimo, come è accaduto nell’ultimo periodo. Poi prossimamente incontreremo l’agente, cosa che era già in programma ma per motivi di Covid non siamo riusciti a fare di persona. Essendo un argomento importante e delicato, anche per rispetto del giocatore, vogliamo farlo di persona”.

A breve tutte le parole di Paratici.