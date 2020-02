© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Dazn, è intervenuto il direttore sportivo Fabio Paratici per fare un punto prima della sfida contro l'Hellas Verona. "La Juventus di Sarri è ben delineata, ha fatto grandi partita e qualcuna meno buona. Affrontiamo la prima di questo ciclo, non guardiamo alle undici partite che abbiamo. Stasera pensiamo a questa. Dybala? E' un giocatore fondamentale, sappiamo il valore che ha e cosa rappresenta per noi. Sicuramente nei prossimi mesi parlaremo con lui, abbiamo già abbozzato qualcosa prima di gennaio. La Juventus ha abbondanza in tutti i reparti, il mister sta gestendo bene la rosa".