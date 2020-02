© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di DAZN prima della sfida con la Fiorentina, il Chief Football Officer della Juventus Fabio Paratici ha spiegato così la cessione di Emre Can al Borussia Dortmund: "È un giocatore importante a livello europeo, da noi l'anno scorso ha fatto bene. In questa stagione, per il tipo di gioco che proponiamo, non aveva le caratteristiche adatte, ma Emre Can rimane un grande giocatore e lo testimonia la cifra spesa dal Dortmund" .