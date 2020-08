Paratici ha confermato Sarri ma ci sono 4 ombre sul tecnico: sogno Zidane, c'è Simone Inzaghi

"Una partita non può cambiare le valutazioni che si fanno in 13-14 mesi". Con queste parole, qualche giorno fa, il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, ha di fatto confermato Maurizio Sarri sulla panchina bianconera anche nella prossima stagione ma la gara contro il Lione in Champions League di domani sera ha tutta l'aria di essere un crocevia fondamentale per il futuro dell'allenatore, tanto che La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla di quattro candidati per la sua sostituzione. Dal sogno Zinedine Zidane all'eterno pretendente Simone Inzaghi, fino al costoso Mauricio Pochettino e al cavallo di ritorno Massimiliano Allegri.