Paratici: "I nuovi? Alla Juve la palla ha un altro peso. Un anno fa parlavamo di De Ligt..."

Perché i giovani nuovi acquisti della Juventus non brillano ancora? Fabio Paratici, uomo mercato bianconero, risponde così a Sky: “Secondo me il discorso è più in generale. Quando un calciatore arriva alla Juventus, e non arriva da squadre tipo Real Madrid, Barcellona o Bayern Monaco, giocare per questo tipo di squadre comporta un certo carico. Alcuni palloni hanno una pesantezza diversa che in altri club, è normale che nel primo periodo ci sia qualche difficoltà. Credo che molti che poi si sono rivelati grandi campioni hanno avuto delle difficoltà. Ora siamo qui a dire che De Ligt è uno dei migliori difensori al mondo, l’anno scorso per sei mesi eravamo a chiederci cosa succede”.

