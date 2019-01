© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici ha vinto il premio come manager dell'anno in occasione dei Globe Soccer Awards. Da Dubai, il ds della Juventus ha detto: "Sono molto contento ed è un grande onore ricevere questo premio. Vorrei ringraziare il mio club e il mio staff. La Juventus è un grande club con una storia incredibile e sono felice e orgoglioso di poter lavorare per questo club. Italia fuori dal Mondiale? È stato uno shock per il calcio italiano, però speriamo che non si ripeta più perché la nostra Nazionale e i nostri tifosi meritano di giocare tutte le competizioni più importanti. Per quanto riguarda la Juve, credo che stia vivendo uno dei migliori momenti della sua storia. Abbiamo vinto tanti titoli negli ultimi anni, costruito una squadra competitiva e abbiamo aggiunto Cristiano Ronaldo, quindi dobbiamo proseguire su questa strada", le sue parole.