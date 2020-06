Paratici: "Pjanic via dalla Juve solo per il Barça. Ottima operazione anche a livello finanziario"

vedi letture

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky pochi minuti prima della sfida contro il Genoa. "Il mercato è fatto di programmazione - spiega - e di opportunità. Nello scambio Pjanic-Arthur c'è una buona parte di opportunità: è un ragazzo eccezionale, che per noi è stato molto importante. Quando c'è stata questa possiblità ci ha detto che stava benissimo alla Juve e l'unico club in cui sarebbe potuto andare per coronare la sua carriera è il Barcellona. Noi abbiamo trovato un giocatore che seguivamo da anni, da quando giocava in Brasile. E poi abbiamo realizzato un'ottima operazione a livello finanziario".

Qui tutte le dichiarazioni di Paratici.