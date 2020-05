Paratici: "Pogba è un top player, ma oggi pochi club sono in grado di pagargli l'ingaggio"

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, si è raccontato in una lunga intervista a Sky Sport. Queste, in particolare, le sue dichiarazioni sul grande obiettivo di mercato dei bianconeri Paul Pogba: "È un grandissimo calciatore. In un mondo normale avrebbe avuto un certo tipo di ingaggio, ma oggi ci saranno meno squadre in grado di pagare questo tipo di salario", le sue dichiarazioni sul centrocampista in rotta col Manchester United e accostato negli ultimi giorni anche all'Inter.