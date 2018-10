Paratici segue Ndombele: il ventunenne del Lione già nel giro Nazionale

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Paratici studia Tanguy Ndombele. Centrocampista che l'Olympique Lione ha acquistato dopo la stagione in prestito dall'Amiens, il ds bianconero lo ha seguito anche in occasione della gara contro il Paris Saint-Germain, spiega oggi Tuttosport in edicola. Qualità e quantità, Ndombele è già nel giro della Nazionale di Didier Deschamps a soli 21 anni.