Paratici sfida l'Inter per Tonali, i giovani migliori della Juve possono fare la differenza

Da Nicolussi Caviglia a Muratore, passando per Mavididi, Toure e Kastanos. La lista delle potenziali contropartite che la Juve potrebbe mettere sul tavolo del Brescia nell’operazione Tonali è abbastanza lunga. Paratici prova a giocarsela con l’Inter rendendo appetibile la proposta proprio grazie a una serie di giovani che la Juve ha valorizzato negli ultimi anni e che sembrano pronti per esplodere nella massima serie. Marotta continua a far leva con una proposta economica più alta, Cellino per adesso ascolta e la Juve avanza con una rosa di nomi che fanno gola a tanti. Da non sottovalutare, poi, la volontà del calciatore. E in questo senso, il maggiore gradimento di Tonali troverebbe sponda sotto la Mole. L'Inter al momento resta un pizzico più avanti, la Juve tiene botta e prepara l'assalto.