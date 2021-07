Paratici su Chiesa: "Il giudizio della gente cambia. Siamo sempre stati convinti delle sue potenzialità"

Fabio Paratici, direttore sportivo del Tottenham, ha parlato della trattativa imbastita dalla Juventus per portare Chiesa in bianconero. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Questo è il calcio, non sempre va tutto bene. Il giudizio della gente all’inizio è in un modo, poi cambia. Siamo sempre stati convinti di Chiesa, si allena al massimo ed è sempre super concentrato, è una delle doti migliori che un calciatore può avere per crescere".