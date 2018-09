Paratici su CR7: "Intuizione di tutta la Juve. Facile inserirlo"

“L’Inter? Le prime partite sono complicate per tutti... chiaramente i valori poi vengono fuori. Ora cominciano anche gli scontri diretti, sarà un bel campionato”. Così a TuttoMercatoWeb sul momento nerazzurro il grande ex Walter Zenga. L’allenatore milanese ha voglia di una panchina...

La Gazzetta dello Sport in prima: "Tegola Milan, si ferma il Pipita"

Messaggero Veneto: "Udinese, il cuore non basta"

Il Secolo XIX: "Vittoria buttata via. La Samp si ferma agli 11 metri"

Roma, il Corriere dello Sport titola: "Ossigeno per Di Francesco"

Fiorentina, La Nazione in prima pagina: "Firenze si ribella"

Vincitore del Premio Coppa d'Oro , Fabio Paratici ha rilasciato un'intervista toccando più punti della Juventus attuale, tra cui Cristiano Ronaldo . "L'intuizione non è venuta solo da me, ma anche a Nedved, Marotta, poi dalla disponibilità del presidente e di Allegri che ne ha caldeggiato l'arrivo. Poi l'integrazione di Cristiano è stata semplice perché è un grande campione, lui lo è dentro e fuori dal campo. È stato molto semplice", ha detto.

