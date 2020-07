Paratici su Douglas Costa: "Straordinario, a livello mondiale è tra i più forti e decisivi"

Il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici nel corso di una intervista a 'Sky' ha parlato di Douglas Costa, attaccante brasiliano classe '90 che ha altri due anni di contratto col club bianconero: "E’ un giocatore straordinario, a livello mondiale è tra i più forti e decisivi. A sprazzi ha continuità, ha avuto diversi problemi fisici ma il mister l’ha gestito bene: il lockdown è stato difficile e diverso, ce ne siamo accorti già dalla coppa Italia che il calcio non è come quello di prima. Inserirlo a gara in corso o farlo partire per portarlo in condizione ci dà l’opportunità di averlo sempre in maniera decisiva".