Paratici su Juve-Inter a porte chiuse: "Difficile allenarsi a questo tipo di evento"

Prima del match contro l'Inter, il responsabile dell'area tecnica della Juventus Fabio Paratici ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Di strano c'è un po' tutto. Un clima surreale, un po' triste giocare a calcio in queste condizione. E' triste per i tifosi che non ci sono, è triste per i calciatori perchè vivere un evento come questo - come anche Samp-Verona o Milan-Genoa - è sempre triste".

La formazione di Sarri?

"Il mister credo abbia ruotato tutti i giocatori della rosa. Prende ogni domenica decisioni difficili ma sempre corrette. Abbiamo disputato grandi partite, credo con diverse soluzioni. Non vedo nulla di strano".

Come vi siete allenati a questa gara a porte chiuse?

"Credo sia difficile allenarsi a questo tipo di evento. Ieri ci siamo allenati qua allo stadio ma è totalmente differente giocare la domenica una partita importante a porte chiuse o allenarsi".

La posizione della Juve che verrà esposta in consiglio federale sarà di andare avanti a giocare?

"Come sempre la Juventus rispetterà quello che le autorità competenti ci diranno di fare. I calciatori è chiaro che vorrebbero giocare, come tutti noi, in condizioni diverse. Allo stesso tempo i calciatori capiscono la condizione è quella che è, dobbiamo accettarla e dobbiamo cercare di fare di tutto per farla passare nel minor tempo possibile con comportamenti responsabili".