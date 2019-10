© foto di Federico De Luca

Durante il suo intervento in occasione del 'Premio Scopigno', il direttore sportivo della Juventus Fabio Paratici ha fatto il punto sul futuro di Mario Mandzukic, attaccante rimasto ai margini della rosa dopo la decisione di escluderlo dalla lista Champions: "Abbiamo scelto un periodo in cui lui potesse stare un attimo tranquillo. Il Qatar non si è concretizzato ed è rimasto con noi. Ora vedremo a gennaio cosa succederà", ha detto Paratici.