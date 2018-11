Paratici su Pogba: "La Juventus gli vuole bene"

'Ma ora è del Manchester'. Tifosi Stadium applaudono il francese

(ANSA) - TORINO, 7 NOV - "Pogba? Come lui vuole bene a noi, noi vogliamo molto bene a lui, ma è un giocatore del Manchester United ed è superfluo parlarne. Pensiamo alla partita di questa sera, che è molto importante, perché ci potrebbe permettere di centrare il primo obiettivo della stagione", ovvero la qualificazione alla seconda fase della Champions. Il ds della Juventus, Fabio Paratici, commenta così gli applausi che, durante il riscaldamento, l'Allianz Stadium ha rivolto al campione del mondo che stasera torna a Torino da avversario. In tema di calciomercato, Paratici ha escluso la partenza a gennaio di Benatia. "Cerchiamo di mantenere la nostra rosa fino a giugno - dice il dirigente bianconero, ai microfoni della Rai -. Abbiamo una difesa tra le migliori d'Europa, è normale che qualcuno giochi un po' meno degli altri, ma siamo contenti di lui. A fine stagione vedremo...". Quando ai risultati delle altre italiane in Champions, Paratici non ha dubbi: "A livello internazionale, forse, il calcio italiano è un po' sottovalutato".