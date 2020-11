Paratici su Ronaldo: "Può giocare con tutti e farlo bene, sia con Dybala che Morata"

Fabio Paratici, Chief Football Officer della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Ferencvaros: "Il pubblico fa parte del nostro mondo, eravamo abituati a giocare con 70mila spettatori ora speriamo di averne 20mila, speriamo di tornare alla normalità al più presto. Incide su tutti, richiama l’attenzione di tutti".

Come vede la coppia Morata-Ronaldo?

"Cristiano è un giocatore che può giocare con tutti, si muove molto. Può giocare con una punta fisica o di movimento come Morata, è un giocatore che riesce a giocare bene con diverse tipologie di attaccanti. La nostra prima scelta era Morata, sapevamo che a Torino poteva dare quel qualcosa in più. Si muove molto, per il gioco che vuole attuare il mister è un giocatore adatto a noi".

Pogba potrebbe essere un obiettivo?

"In questo momento è un giocatore dello United e noi siamo alla sesta di campionato, è difficile pensare a obiettivi futuri. Noi vogliamo molto bene a Pogba, è un grande calciatore ma è presto per parlare di obiettivi futuri. Siamo concentrati su questa stagione. Morata è andato al Real Madrid, poi è andato al Chelsea è ha fatto bene, come nell’Atletico Madrid. Ha sempre giocato in grande squadre e ha sempre vinto titoli. Alvaro ha sempre avuto trofei importanti, siamo sicuri che da noi possa avere un quid in più".