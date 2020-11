Paratici sul ritorno di Pogba alla Juventus: "Vogliamo bene ai nostri ex ma è presto per parlarne"

Prima della gara contro il Ferencvaros parla il ds della Juventus, Fabio Paratici a Sky Sport. "Pogba è del Manchester United. Siamo alla sesta di campionato, alla terza di Champions ed è presto per pensare a obiettivi futuri, al netto del fatto che gli vogliamo bene come agli altri ex. E' un grande giocatore ma è presto per parlare di obiettivi, siamo concentrati sulla costruzione di questa squadra e di questa stagione".