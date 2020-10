Pardo: "Ko del Real non è una bella notizia per l'Inter. Ora una grande prova con lo Shakhtar"

Pierluigi Pardo, giornalista Mediaset che ha commentato la partita dell'Inter contro il Borussia Moenchengladbach, ha parlato del cammino dei nerazzurri nel girone di Champions dopo il pareggio per 2-2 a San Siro all'esordio: "Non so se la sconfitta del Real Madrid sia una bella notizia per l'Inter. Il girone adesso è ribaltato e per i nerazzurri adesso sarà fondamentale andare a fare una grande prestazione in Ucraina contro lo Shakhtar".