Pardo sul mercato della Roma: "Dzeko attaccante per il presente, Milik per il futuro"

Pierluigi Pardo, nel post-partita della sfida pareggiata dalla Roma, analizza così su DAZN le caratteristiche di Dzeko, prossimo a lasciare la Roma e Milik, suo erede designato in giallorosso: "Non sono così distanti e diversi. E' una scelta anagrafica quella della Roma, Dzeko è un giocatore che ti è utile oggi, Milik è un giocatore che ti può essere utile in prospettiva. Dzeko spende tanto per la squadra e qualcosa devi concederglielo sotto porta, la differenza vera tra i due è in termini di personalità e in questo momento Dzeko è superiore a Milik, che ha però interessanti caratteristiche in termini di profondità e finalizzazione".