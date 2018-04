Paredes: "Ho saputo dell'interesse della Juventus nei miei confronti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sport-Express riporta le parole di Leandro Paredes, circa l'interesse delle big europee, fra cui la Juventus, nei suoi confronti: "Vivo il presente, quello che succede in questo momento. Non posso parlare del futuro e non posso prevederlo, ma mi è stato detto dell'interesse di Juventus e Real Madrid nei miei confronti. Ho parlato col mio agente, niente di concreto. Le solite cose del calcio".