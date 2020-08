Paredes non rientra nei piani di Tuchel: la Fiorentina ci pensa

Sembra ormai sul piede di partenza Leandro Paredes. Il centrocampista del Paris Saint-Germain potrebbe cambiare casacca nella prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la Fiorentina starebbe pensando di riportarlo in Italia per consegnargli le chiavi del centrocampo della squadra di Beppe Iachini. La sensazione però è che ci voglia tempo, in quanto il club parigino è impegnato in Champions League.