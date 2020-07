Pareggio al Dall'Ara, Cravero: "Napoli in difficoltà quando sono entrati i titolari"

vedi letture

"75 minuti di un buon Napoli, che poi è andato in difficoltà. Il paradosso è che è andato in difficoltà quando sono entrati i titolari". A dirlo è Roberto Cravero, telecronista di DAZN che ha così commentato l'1-1 maturato questa sera al Dall'Ara nella sfida tra Bologna e Napoli valida per la 33esima giornata di Serie A. "Analizzando le occasioni - ha detto -, la squadra di Mihajlovic avrebbe meritato qualcosa in più".