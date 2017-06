Pareggio Berardi, l'Italia U21 acciuffa la Repubblica Ceca a Tychy

© foto di www.imagephotoagency.it

Domenico Berardi riagguanta la Repubblica Ceca: il numero 7 azzurro approfitta di una dormita della difesa ceca per presentarsi a tu per tu con il portiere Zima, che respinge il suo primo tiro, ma non può davvero nulla sul colpo di testa seguente, che gonfia così la rete davanti alla curva dei tifosi cechi.