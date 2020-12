Pareggio, conferme e classifica che sorride. Il Verona di Juric guarda già oltre il Cagliari

vedi letture

Il pareggio del Bentegodi tra Hellas Verona e Cagliari (1-1) può rendere soddisfatto a metà il tecnico Juric, che ha visto la sua squadra andare in difficoltà oltre il dovuto nella seconda frazione di gioco. Il potenziale del Verona, ad ogni modo, è evidente anche se la piena consapevolezza - come ha sottolineato lo stesso tecnico nel post partita - non c'è ancora.

Così, in attesa di capire quelle che potranno essere le reali ambizioni della squadra, Juric compiacersi delle note positive arrivate dalla gara. Su tutte, la conferma di Silvestri, sempre più leader tra i pali, e i numeri ottimi fin qui raccolti in campionato: 16 punti in 10 gare, in Serie A ha fatto meglio solo nella stagione 2013/2014. Infine, la conferma delle conferme: Zaccagni - ancora in gol - si candida per essere una delle rivelazioni di questa stagione: "Felice della rete, ma potevamo vincerla". Idee chiare dentro e fuori dal campo.