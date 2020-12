Pareggio del Napoli con il neo-entrato Lozano: bella incornata su cross di Mertens

Pareggio del Napoli! Dopo otto minuti nel secondo tempo la squadra di Gattuso riesce a trovare la via della rete, con Insigne che caparbiamente recupera palla su Candreva in area di rigore. Palla a Mertens, che trova un cross coi giri giusti per Lozano, bravo nello stacco su Augello per l'incornata che vale l'1-1. Dopo valutazione del VAR, il gol viene certificato.