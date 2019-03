Pareggio del Torino allo Stirpe. La rete è del Gallo, Andrea Belotti, che incorna di testa su un calcio di punizione dalla sinistra battuto dal neo-entrato Iago Falque e batte Sportiello, che non riesce a essere sufficientemente reattivo per respingere la conclusione dell'attaccante ospite. Uno a uno al 56', partita di nuovo in equilibrio.