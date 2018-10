Pareggio Parma, segna l'ex Rigoni sotto la curva rossoblù

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Rigoni segna il primo gol con la maglia del Parma, ma non esulta. A Marassi, proprio sotto la curva dei tifosi di casa, il centrocampista crociato devia in rete un cross da corner, toccato dal compagno Bruno Alves, e pareggia il conto delle reti. Nessuna esultanza, visto che per l'ex Chievo è freschissima l'esperienza in rossoblù.