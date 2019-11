Pari al Franchi: Gervinho punisce i viola ma bomber Castrovilli fa 1-1

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

La Fiorentina non va oltre il pari interno contro il Parma sprecando la prima frazione dove i Ducali hanno meritato il vantaggio con Gervinho prima di essere raggiunti dal gol di Castrovilli nella ripresa. Il primo tempo di Fiorentina-Parma non verrà certamente ricordato negli annali del calcio ma per i Ducali basta e avanza la presenza di Gervinho per scuotere una Viola rimaneggiata e con i pezzi pregiati a mezzo servizio. Per lunghi tratti di gara i portiere sono spettatori non paganti di una gara noiosa, anche se è la squadra di D'Aversa a rendersi maggiormente pericolosa, sia per le imboscate dell'attaccante ivoriano sia per un centrocampo che tiene bene il passo avversario recuperando diversi palloni interessanti. Hernani e Kucka hanno spesso vita facile nei confronti di Pulgar e Castrovilli, un po' sottotono nel passo ma anche nel posizionamento in campo.

KILLER INSTICT - Dopo circa 40 minuti senza sostanziali pericoli da ambo le parti, è il Parma ad approfittare di un errore sanguinoso di Chiesa sulla trequarti emiliana propiziato dall'intervento di Scozzarella e a portarsi in vantaggio. Gervinho scappa sul filo del fuorigioco fregando un Milenkovic colto di sorpresa dalla ripartenza ducale, e a tu per tu con Dragowski non si fa ipnotizzare e deposita in rete con un tocco preciso. La timida reazione viola arriva con un colpo di testa di Boateng di poco alta sopra la testa di Sepe ma poi c'è giusto il tempo per arrivare al duplice fischio di Pairetto.

REAZIONE E PAREGGIO - La Fiorentina rientra in campo e come da pronostico si mette subito a testa bassa alla ricerca del pareggio. Dopo un bel tiro che finisce di poco a lato di Boateng e la risposta di Gervinho parata da Dragowski, un guizzo di Dalbert sulla fascia porta al cross vincente per il colpo di testa di Castrovilli. Secondo gol consecutivo per il numero 8 viola ormai prossimo alla convocazione in Nazionale che nonostante la prestazione non brillantissima si rivela ancora una volta decisivo.

FORCING VINCENTE - Dal gol in poi il Parma non si vede più ed è un lungo monologo della squadra di Montella che però troppo spesso non trova la lucidità giusta per chiudere l'azione con l'assist vincente. Neanche un Chiesa che a destra ritrova la brillantezza persa nel corso della prima frazione trova il guizzo per permettere ai compagni di segnare. Montella, a cinque minuti dal 90', tenta l'ultima carta a disposizione: l'esordio stagionale di Pedro, attaccante pagato a caro prezzo in estate ma ancora non pervenuto con la maglia viola addosso. Nonostante il forcing la Fiorentina difficilmente si è resa pericolosa dalle parti di Sepe che si è messo in mostra più per perdere tempo nei rinvii che per le parate che non sono servite visto il rendimento opaco degli avanti gigliati. Montella fallisce l'aggancio al Napoli mentre il Parma si gode un punto che gli permette di staccarsi dall'Udinese e (momentaneamente) dal Milan.