Pari e patta tra Italia U21 e Inghilterra dopo 45': a Solanke risponde Kean

Termina 1-1 il primo tempo di Italia-Inghilterra, amichevole tra le rispettive Under 21 in corso allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, dove poco più di un anno fa la squadra di Di Biagio ne aveva rifilati quattro al Marocco: Azzurrini spreconi e inglesi terribilmente efficaci, in un primo tempo a tratti molto divertente ma che ha vissuto di fiammate e di relativo equilibrio tra due squadre molto ben messe in campo.

ZANIOLO PERDONA, SOLANKE NO - Inizio sprint per gli azzurri che costruiscono due occasioni nitidissime per Zaniolo, grazie a due inserimenti vincenti di Castrovilli, entrambe sciupate dal centrocampista della Roma. L'Inghilterra invece affonda a sinistra con continuità e al primo crosso che passa fa 0-1: Bastoni è sorpreso, Solanke colpisce indisturbato e fa passare gli ospiti a condurre. Azzurri nuovamente vicini al gol al quarto d'ora, quando Kean controlla male su bell'assist da destra di Parigini: la porta di Henderson sembra stregata. Di Biagio è anche costretto al primo cambio: fuori Adjapong, per lui problema muscolare, dentro Calabresi, colpito durissimo a freddo da Solanke: per il difensore del Bologna nulla di grave comunque.

BENE KEAN, CUTRONE IN OMBRA - Certamente rivedibile lo schieramento offensivo: Parigini è pimpante ma poco incisivo, non certo all'altezza del suo consueto rendimento in azzurro, mentre Kean e Cutrone non si cercano affatto, col rossonero piuttosto in ombra al suo ritorno con la squadra di Di Biagio. Attivissimo Zaniolo, autore di ben tre tiri verso la porta avversaria, ma non altrettanto preciso. Quando la prima frazione sembra avviarsi verso la chiusura senza sussulti, ecco il gol: Parigini arriva sul fondo a destra e mette un gran bel cross al centro, trovando Kean puntuale all'appuntamento. Zuccata potente e 1-1, con Henderson freddato.