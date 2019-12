Pari Roma col Wolfsberg: sprecata l'occasione di vincere il girone

Fonte: Dal nostro inviato all'Olimpico di Roma

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma passa il turno ma spreca l'occasione di passare come prima nel girone pareggiando malamente in casa contro i già eliminati austriaci del Wolfsberg mentre il Basaksehir riusciva, corsaro, a battere il Borussia Monchengladbach in Germania per 2-1. I turchi così passano il girone come primi a 10 punti, costringendo i giallorossi a fare i conti con le squadre eliminate dalla Champions League e con le prime degli altri gruppi.

ROMA VANITOSA - La Roma comincia la partita peccando un po' di superbia contro il Wolsfberg che si è dimostrato sì avverario inferiore da un punto di vista tecnico ma non certo da un punto di vista dell'impegno e soprattutto del pressing nella metà campo avversaria. I giallorossi, dopo aver subito cinque minuti di timida sfuriata da parte degli austriaci, trovano l'azione vincente che sull'asse Mkhitaryan-Dzeko porta Kofler ad effettuare un fallo da rigore e dunque a permettere a Perotti di portare in vantaggio la squadra di casa dopo nemmeno 7 minuti di gioco. La Roma però continua a gigioneggiare e la risposta della squadra di Sahli arriva praticamente subito, con Niangbo che sfrutta una marcatura leggera da parte di Mancini per entrare in area ed effettuare il tiro cross che trova la sfortunata deviazione di Florenzi per l'1-1.

IL SOLITO DZEKO - A questo punto la Roma si rende conto che non può passare il tempo a sbagliare passaggi anche banali e inizia a giocare con maggiore testa, anche se sulla destra balla e non poco. Al 19', una nuova discesa centrale romanista porta la palla tra i piedi di Diawara che con un passaggio illuminante smarca in area Perotti prontissimo a fornire il più facile degli assist per il bomber bosniaco, consueto goleador romanista, soprattutto nelle notti europee. Il resto della frazione scivola via fino all'unico e ultimo brivido per i padroni di casa che arriva poco dopo il 2-1, ovvero al 23', quando l'arbitro annulla giustamente il gol di Weissman, pescato in offside nonostante le proteste degli ospiti.

SUPPONENZA GIALLOROSSA - La ripresa vede gli austriaci partire con decisione in campo mentre la Roma continua a sbagliare l'approccio alla gara mettendoci poco mordente e soprattutto lasciando costantemente l'iniziativa in contropiede agli avversari. Il palo di Weissman è solo il preludio al gol del pareggio dello stesso numero 9, che sfruttando una dormita assurda di Fazio, in tuffo, segna di testa il 2-2. La Roma difficilmente riesce a mettere in fila due passaggi e il tempo scorre favorevole a un già eliminato Wolfsberg. A tratti sono proprio gli austriaci a sembrare la squadra che deve passare il turno, con i padroni di casa sempre secondi sulla palla e soprattutto poco decisi negli ultimi 30 metri. Nonostante tutto la Roma continua a giocare trotterellando per il campo e soprattutto senza la giusta cattiveria una volta raggiunta l'area di rigore di Kofler. Ultima occasione clamorosa per Dzeko allo scadere che trova la miracolosa parata del portiere avversario, muro che costringe la Roma a non dormire sogni tranquilli in vista del prossimo sorteggio.