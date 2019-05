Parigi, Monaco, Manchester: le ipotesi per Allegri. O anno di stop?

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il futuro di Massimiliano Allegri. Che è un rebus, un'incognita. Tutto da scrivere, soprattutto dopo la serata di ieri. Non è il fulmine a ciel sereno della rottura con Antonio Conte, ma certamente la notizia esplosa ieri sull'addio del tecnico alla Juventus, possibile e probabile, ha fermato più di una rotativa. Niente di ufficiale, però sia il tecnico che Andrea Agnelli sembrano aver tracciato la via. E per questo ci si interroga già su quel che sarà del domani dell'allenatore toscano, possibilità e alternative.

Paris Saint-Germain "Parigi chiama". Come possibilità e ipotesi. Però la verità è che il club parigino è una polveriera. Thomas Tuchel è in discussione ma deciderà l'emiro Al-Thani. Che potrebbe rivoluzionare anche il club, salutando Al-Khelaifi e Antero. Niente di scritto, riflessioni in corso: il presidente e il ds sono divisi tra la conferma di Tuchel e l'arrivo di Mourinho, con la mediazione di Zahavi. Allegri non sarebbe la prima scelta.

Barcellona Ernesto Valverde è appeso a un filo, dopo l'ennesimo remuntada patita in Champions League. A Massimiliano Allegri certo non dispiacerebbe l'ipotesi ma il club catalano nel caso ha altre mire, oggi: Erik ten Hag, per proseguire con la filosofia, strappandolo all'Ajax. Poi Xavi, eventualmente, per continuare con l'idea degli allenatori costruiti in casa (o quasi).

Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha rinnovato dopo l'inizio show. Solo che il prosieguo è stato uno shock e ha mancato la qualificazione in Champions League. Allegri è da sempre nei pensieri dei Red Devils.

Bayern Monaco Probabilmente il club saluterà Niko Kovac, deludente in Europa e mai convincente fino in fondo. Ufficialmente ha la fiducia della proprietà che però avrebbe già incontrato altri tecnici. Dalla Germania fanno sapere che nella lista non ci sarebbe Erik ten Hag, idea Julen Lopetegui, occhio anche a Thomas Tuchel se dovesse lasciare Parigi. Però, chiaramente, anche Allegri è un nome bello caldo in caso di addio alla Juventus.

Anno sabbatico Attenzione all'ultima ipotesi. Che nell'ampio lotto del possibile futuro di Massimiliano Allegri è pure possibile. Probabile. Una stagione ai box, fermo. Per ricaricarsi, dopo le tante energie spese in bianconero. Dopo i tanti successi, le finali di Champions, Roma senza vedere però il Papa. Potrebbe fermarsi una stagione, come fatto da Conte. Per poi salire in sella a un nuovo progetto, dopo gli Europei del 2020.