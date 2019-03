Fonte: torinogranata.it

© foto di Federico Gaetano

Dopo le due sfide che la sua Under-21 ha disputato in questi giorni, Vittorio Parigini ha rilasciato alcune dichiarazioni a Torino Channel: "Abbiamo trovato difficoltà nelle ultime amichevoli in cui non abbiamo raccolto i risultati che volevamo. E’ un periodo no, speriamo di rifarci. Noi azzurrini abbiamo l’obiettivo di qualificarci per l'Europeo di categoria e anche di metterci in mostra per la Nazionale A. Adesso con Mancini anche la Nazionale maggiore punta sui giovani, è una cosa positiva. Ci sono ottimi elementi come Kean, Zaniolo, Donnarumma. È giusto che Mancini ci punti, da quando è arrivato lui le cose sono cambiate: incita i tecnici di club a farci giocare. È stata una svolta per il sistema”.