Parigini sblocca la sfida del Menti: Under 21 a condurre sulla Tunisia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si sblocca la sfida amichevole tra Italia Under 21 e i parietà della Tunisia in corso a Vicenza: gran combinazione a destra tra Orsolini e Calabria, quest'ultimo sempre più continuo nelle sue avanzate, la difesa ospite sbaglia il piazzamento sul cross lasciando libero Parigini, che non stoppa neanche e di testa porta in vantaggio gli azzurrini al minuto 34.