Paris Saint-Germain, Tuchel: "Nessuno sta pensando all'Atalanta"

vedi letture

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato dell'Atalanta, prossimo avversario in Champions League: "Nessuno al PSG sta pensando all'Atalanta, al momento pensiamo solo alla finale di Coppa di Francia. Non esiste niente di più importante per il PSG di giocare tante finali e vincere titoli. Questo è il miglior modo per preparare la squadra in vista della Champions League.