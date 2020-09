Parla Krause: "Grande passione per il soccer, tifavo Juve ma ora c'è solo il Parma"

vedi letture

Il nuovo proprietario del Parma Kyle Krause ha raccontato ai taccuini dell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il suo approdo nella società ducale: "Il mio interesse per il calcio italiano deriva dal fatto che mia madre è italiana. Sono italoamericano e ho una grande passione per il soccer. Ho visto l’opportunità di entrare nel calcio, speravo e sognavo un giorno di essere proprietario di una squadra in Italia. Quando si è presentata l’opportunità del Parma, con una città fantastica e una grande storia costruita negli anni Novanta, con tifosi incredibili e con uno stadio stupendo, l’ho colta al volo. E' fantastico essere parte di questa esperienza. Per chi tifavo? Juventus e, naturalmente, come seconda squadra per il Palermo. So che a Parma c’è una grande rivalità con la Juve e allora ho già staccato l’adesivo bianconero che avevo sul computer portatile e ho messo quello gialloblù".