vedi letture

Parla Sarri: "Se non volevo essere sotto esame facevo domanda alle poste"

Parla l'allenatore della Juventus Maurizio Sarri alla vigilia della sfida contro il Milan, andata delle semifinali di Coppa Italia. "Ti senti sotto esame? Come si convive con l'ombra di Guardiola e Allegri?", è stato chiesto a Sarri. Che ha risposto così: "Se non volevo essere sotto esame facevo domanda alle poste. Questo è un lavoro fatto così. Mi sembra tutto ampiamente nella normalità, arriva un risultato negativo e ci sono ripercussioni all'esterno. Ma all'interno siamo in linea con tutti i programmi estivi: in linea generale, siamo in linea con gli obiettivi generali. Poi arriviamo da una brutta partita e chiaro che questo all'esterno ha ripercussioni molto più grandi rispetto a quelle che possono esserci all'interno".

Clicca qui per la conferenza stampa integrale di Maurizio Sarri