Parla Zhang ed è come se lo facesse Agnelli: Inter e Juve, insieme verso il futuro

vedi letture

Steven Zhang, numero uno dell'Inter, ha parlato del futuro del calcio ieri a margine dell'Assemblea degli Azionisti. E lo ha fatto in termini cari ad Andrea Agnelli, numero uno dell'European Club Association, l'ECA. La centralità del ruolo dei club, la calendarizzazione del pallone che verrà con un'agenda post 2024 ancora tutta da settare. La sintonia che c'è tra le due superpotenze del calcio italiano, a cui va sommata anche la filosofia del Milan, e non è certo un caso se le tre proprietà si siano incontrate di recente proprio per discutere di questi temi, è unica nella storia. Ed è ora più salda che mai.

Le parole di Zhang Il discorso è ben chiaro e condivisibile, se ragioniamo di rischi d'impresa e di costi che gravano, in questo periodo storico più che mai, sulle tasche dei proprietari. "I club sostengono rischi imprenditoriali ed elevatissimi costi di gestione, ma di contro non hanno controllo sui ricavi, gestiti da terze parti e disciplinati da regolamenti rigidi -dice Zhang-. Il quadro si aggrava considerando le difficoltà delle aziende sponsor che investono nel calcio e alle mancate revenue da stadio. La Governance del calcio a tutti i livelli sta lavorando su temi cruciali per garantire all’industria un futuro sostenibile: una modernizzazione del sistema che assegni più potere ai Club, all’evoluzione delle competizioni internazionali". Parole che nel corso dei mesi ha ripetuto a lungo anche Agnelli. A braccetto, verso il futuro del calcio.