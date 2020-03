Parma, 100 mila euro all'Ospedale Maggiore. Con l'aiuto dei tifosi

vedi letture

Nella mattinata odierna, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Parma ha reso nota la possibilità di essere rimborsati del rateo dell'abbonamento per le partite di campionato che non si giocheranno a causa del Coronavirus. Questa somma potrà essere anche destinata al Reparto di Terapia Intensiva e al Reparto Infettivi dell'Ospedale di Parma. In ogni caso, la società, anche se non si dovesse arrivare a tale somma, garantisce una donazione di 100.000 euro. Di seguito riportiamo parte della nota sull'argomento.

"A prescindere dal numero di abbonati che nell’ambito di questa ed ulteriori iniziative di rimborso decideranno di devolvere il proprio rateo a La Squadra Più Forte Di Parma, il Parma Calcio 1913 garantirà comunque una donazione minima di 100.000€ – destinate al Reparto di Terapia Intensiva e al Reparto Infettivi dell’Ospedale di Parma – per questa che ora è la causa più importante. La società crociata quindi affiancherà tutti coloro che decideranno di aiutare l’equipe sanitaria dell’Ospedale Maggiore di Parma, integrando la somma raccolta per arrivare in ogni caso alla soglia minima di Euro 100.000, oltre alle iniziative già in corso".