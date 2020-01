Parma 2, Udinese 0 al 45'. Ma i friulani sono ancora in partita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Termina col doppio vantaggio ducale il primo tempo di Parma-Udinese, sfida delle 15 in corso allo stadio Tardini. Brutta partenza per i padroni di casa, poi dopo il gol di Gagliolo esce fuori la qualità e fisicità della squadra di D'Aversa, vicina al bis e poi capace di realizzarlo. Udinese comunque ancora in partita, grazie al buon rendimento delle due punte.

Gara brutta e con tanti errori in apertura, specie da parte dei padroni di casa, che sbagliano spesso in costruzione del gioco lasciando le corsie all'Udinese: Okaka colpisce due volte nei primi 15', in entrambe le occasioni malamente, peraltro da ottima posizione. Ma il Parma sa essere letale e alla prima vera occasione costruita, passa: lunga azione dentro l'area friulana, Kulusevski prova il tiro ma la deviazione fa prendere una stranissima traiettoria al pallone, che Gagliolo raccoglie e con un sinistro di prima intenzione insacca alle spalle di Musso. Passano dieci minuti e c'è la chance di fare bis, stavolta per Cornelius: stop di petto super e conclusione di prima intenzione, stavolta l'argentino è superlativo. Ma proprio Musso combina la frittata alla mezz'ora: il solito Kulusevski si incunea in area e prova il destro, piegando le mani all'estremo difensore, che spinge la palla in rete. 2-0 e Udinese chiamata a riscuotersi: prima del duplice fischio di Sozza c'è spazio per un doppio tentativo di Lasagna, che sbatte però su Sepe prima e sulla traversa poi.