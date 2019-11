Parma, a Bologna più che Derby dell'Emilia è Derby del cerotto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Da Derby della via Emilia a Derby del cerotto il passo è davvero troppo breve: la settimana dedicata alle Nazionali lascia Infatti il Parma con più problemi che gioie, nonostante l'esordio con la Svezia per Riccardo Gagliolo e Dejan Kulusevski. Dalla Scandinavia infatti arrivano anche notizie negative: il k.o. di Andreas Cornelius con la Danimarca rischia infatti di lasciare D'Aversa con soli due attaccanti a disposizione, Sprocati e lo stesso Kulusevski, in vista del derby di domenica prossima, ore 12:30 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

E se Atene piange, Sparta non ride: in casa felsinea infatti le squalifiche di Bani e Danilo, rimediate nell'altro derby, quello perso a Reggio Emilia due weekend fa, hanno fatto scattare subito l'allarme, accelerando così il rientro in squadra di Tomiyasu, che a meno di sorprese dovrebbe schierarsi al fianco di Denswil nel quartetto arretrato domenica pomeriggio. I problemi per la squadra rossoblù sono anche davanti, dove l'assenza di Soriano pesa, così come le 37 primavere di Palacio. Che dovrebbe però essere ancora preferito a Santander.