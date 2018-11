Parma a condurre al Tardini, ancora Gervinho. Dormita del Sassuolo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma è passato in vantaggio al Tardini, approfittando di una dormita della formazione ospite: ripartenza letale dei crociati, che fanno correre la palla per tutto il campo nel giro di pochi secondi: lancio dalle retrovie, spizzata di testa di Barillà, colpo d'esterno di Gervinho, Consigli tocca, insegue la sfera sulla linea e la toglie persino dalla porta ma la freccia ivoriana brucia Ferrari in velocità e, da due passi, riprende palla per ribadirla in rete. Furioso il portiere ospite, che aveva salvato una volta ma si è visto superato alla seconda conclusione concessa all'avversario, probabilmente ancor più arrabbiato De Zerbi.