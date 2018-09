Parma, a gennaio nuovo assalto dello Spezia per Da Cruz

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo che nell'ultimo giorno del mercato di agosto la trattativa fra Spezia e Parma per l'approdo in Liguria di Alessio Da Cruz è sfumata al fotofinish sembra riaprirsi uno spiraglio. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il club del presidente Volpi vorrebbe tornare alla carica in vista della sessione invernale, mettendo già in calendario un incontro nel mese di dicembre. Per il completamento dell'affare, però, sembra esserci da superare anche la resistenza del tecnico dei ducali Roberto D'Aversa che vorrebbe trattenere l'esterno fino al termine della stagione.