Parma, a gennaio possibile assalto del Monza a Matteo Scozzarella

Come riferisce SerieBNews.com, il Monza di Berlusconi e Galliani continua a pensare al mercato dopo aver concluso l'ingaggio di Mario Balotelli. A gennaio, infatti, potrebbero arrivare altre pedine per tentare l'assalto alla Serie A. Per il centrocampo è spuntato il nome di Matteo Scozzarella, profilo che piace e non poco alla dirigenza brianzola. Tuttavia sembra che il Parma sia poco intenzionato a privarsi del metronomo ex Trapani: Scozzarella ha recuperato il posto da titolare proprio nelle ultime settimane e verrà schierato probabilmente anche stasera contro il Milan.