Parma, a gennaio soluzione in B o ritorno in Olanda per Da Cruz

L’anno scorso, nel mercato di gennaio, era stato un investimento importante ma ancora non si sono visti i risultati. Per questo motivo, Alessio Da Cruz potrebbe lasciare Parma nella sessione di calciomercato che sta per iniziare. Secondo quanto rivelato da Sport Parma, molte squadre di Serie B sarebbero interessate all’attaccante, ma non è escluso un ritorno in Olanda per sei mesi, soluzione gradita al classe 1997.