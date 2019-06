© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due contratti in scadenza al prossimo 30 giugno, e un futuro ancora tutto da delineare secondo quanto raccolto in esclusiva da ViaEmilia. Stando al portale emiliano-romagnolo, tra lunedì e mercoledì ci sarà un incontro tra il direttore sportivo del Parma, Daniele Faggiano e Danilo Caravello, agente sia di Marcello Gazzola ed Antonino Barillà. Staremo a vedere quale sarà il futuro dei due elementi, i quali vantano svariate richieste in Serie B e non solo, ma in questo momento ci sono buone possibilità che entrambi rimangano in biancocrociato.