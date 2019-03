Parma, a giugno incontro con l'Inter per parlare del futuro di Dimarco

Fonte: parmalive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La stagione di Federico Dimarco, classe 1997, era iniziata con i migliori auspici, trovando una rete ed un assist nelle prime giornate. Poi un lungo infortunio agli adduttori lo ha tenuto ai box per più di tre mesi e ora faticherà a rientrare nelle rotazioni di mister D'Aversa. Il futuro del giovane terzino, secondo quanto raccolto da FcInterNews.it, sarà deciso solo a fine stagione: il club ducale ha, dalla sua, un diritto di riscatto che valuterà o meno se esercitare, in base ovviamente a quelli che saranno i programmi societari. La società nerazzurra, invece, in sede contrattuale si è garantita un diritto di contro riscatto, dunque mantiene il controllo sul giocatore. Nel mese di giugno, secondo quanto raccolto, verranno fatte le valutazioni definitive.