© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

E' il Parma a conquistare il secondo posto in Serie B e a volare in Serie A insieme all'Empoli. La formazione emiliana ha vinto a La Spezia, mentre il Frosinone non è andato oltre il 2-2 interno contro il Foggia. Esplode la festa a Parma, psicodramma in atto invece a Frosinone.